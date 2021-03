Em Altamira, jovem é executado com um tiro na nuca

O garçom Fredson Alves Rodrigues, de 26 anos, foi assassinado com um tiro na madrugada deste domingo (7), na zona rural de Altamira, sudoeste do Pará. A polícia ainda investiga as motivações do crime, mas a suspeita é que se trata de uma execução. Ninguém foi preso.

A vítima foi encontrada morta com um tiro na região da nuca, no Ramal dos Cocos, por volta das 5h da manhã de domingo. No local estava a motocicleta e a carteira do jovem, mas o celular dele não foi encontrado.

Uma das hipóteses consideradas pela polícia é a de que o criminoso pode ter levado o aparelho celular da vítima para evitar que os policiais tenham acesso às conversas que podem ter ocorrido momentos antes do crime.

Fredson era conhecido por trabalhar em um bar famoso da cidade. O crime deixou colegas de trabalho, clientes e parentes da vítima, que moram no município de Medicilândia, em estado de choque.

O Instituto Médico Legal (IML) de Altamira foi acionado e realizou a perícia no corpo da vítima. Depois de liberado, ele foi levado em cortejo até o estabelecimento onde ele trabalhava e seguiu para Medicilândia, onde ocorrerá o velório e o sepultamento.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

