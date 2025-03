PF apreende eletrônicos em megaoperação de combate a abuso sexual infantil em Ananindeua

Equipamentos eletrônicos são apreendidos pela Polícia Federal, em Ananindeua, na manhã desta quarta-feira (12/3), em ação para combater crimes cibernéticos envolvendo abuso sexual infantojuvenil. A ‘Operação Nacional Proteção Integral’, que ocorreu simultaneamente em 22 estados, busca identificar e prender criminosos em todo o país que agem, principalmente, na internet com o intuito de armazenar, compartilhar, produzir e vender material pornográfico de crianças e adolescentes.

No Pará, a ação ocorreu em cumprimento a um mandado de busca e apreensão. Na residência do homem investigado, foram apreendidos computadores e aparelhos celulares, que serão enviados para perícia. Segundo a PF, não houve flagrante. Em todo o país, foram cumpridos 72 mandados de busca e apreensão e seis prisões preventivas foram expedidas. Até as 9h30 da manhã, 24 prisões em flagrante haviam sido realizadas.

A megaoperação ocorre sob a orientação da Coordenação de Repressão aos Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil da PF. O foco é na identificação e na prisão de abusadores sexuais de crianças e adolescentes. Participaram desse esforço conjunto cerca de 340 policiais federais.

O nome da operação foi escolhido porque o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, já em seu artigo 1º, a proteção integral das crianças e dos adolescentes, bem como assegura a esses sujeitos o gozo de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Além disso, a Constituição Federal estabelece que é “dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”.

Delitos cibernéticos relacionados ao abuso sexual infantojuvenil acarretam um alto grau de lesividade nas crianças e adolescentes. Assim, a operação é uma forma de a Polícia Federal dar cumprimento aos dispositivos constitucionais e legais que estabelecem a absoluta prioridade e a proteção integral às vítimas desses delitos.

A Polícia Federal alerta os pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes.