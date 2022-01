Durante discussão, mulher atira na cabeça do marido com espingarda

Uma briga de casal acabou em tragédia mo último domingo (16), em Ourilândia do Norte. Depois de retornar de um bar onde haviam estado boa parte da noite, um casal iniciou uma discussão acalorada, com trocas de ofensas e agressões. Tomada pela raiva, Hilmar Ferreira da Silva terminou por atirar na cabeça do marido com uma espingarda calibre 12. As informaçõess são do portal Zé Dudu.

Segundo o irmão da vítima, ao perceber que havia matado o companheiro, Ivanildo Silva Santos, a acusada teria tentado também se matar. Como não conseguiu, a mulher decidiu então fugir.

O corpo de Ivanildo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Ourilândia para ser submetido à necropsia. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município, que segue investigando o caso e à procura da foragida.