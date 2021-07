Duplo homicídio marca o começo desta quarta-feira em Ananindeua

Duas pessoas foram assassinadas, na manhã desta quarta-feira (7), em Ananindeua. O caso foi confirmado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que junto à Polícia Civil, conduzem os procedimentos para a investigação. As vítimas são um homem e uma mulher.

O crime ocorreu na rua Tancredo Neves, conjunto Jaderlândia, no bairro Atalaia. As primeiras informações apontam que os assassinos estavam de moto. As vítimas ainda não foram identificadas e ambas estavam numa esquina. Ainda não há confirmação se havia mais pessoas e veículos envolvidos na execução.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.