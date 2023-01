Duplo homicídio: dois corpos são encontrados em praia de Cametá nesta quarta-feira (18)

Dois homens foram mortos a tiros no município de Cametá, nordeste do Pará, em uma praia da Vila de Carapajó. Os corpos foram encontrados na manhã desta quarta-feira (18), com diversas perfurações de arma de fogo.

Segundo informou o 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM) à reportagem, os autores do crime seriam dois homens que teriam chegado à praia em uma embarcação de pequeno porte. Após o duplo homicídio, os suspeitos fugiram no mesmo barco. O acionamento ocorreu por volta de 06h30.

Portais locais identificam as vítimas pelas alcunhas Huck e Mamal, e levantam a possibilidade de acerto de contas, mas as hipóteses não foram confirmadas pela polícia. Diligências estão sendo realizadas para coletar maiores informações e identificar a motivação e autoria do crime.

Em nota, a Polícia Civil informa que o caso de duplo homicídio é investigado pela delegacia do município de Cametá. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido.