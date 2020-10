Duplo homicídio assusta moradores do bairro Jaderlândia, em Ananindeua

Dois homens foram executados a tiros na noite desta quinta-feira (29), no bairro Jaderlândia, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB). As vítimas, identificadas como Hebert Jonh Lima Brasil, 43, e Alex Palhares, 23, respondiam por tráfico de drogas, mas ainda não se sabe o que motivou os crimes. Ninguém foi preso.

De acordo com informações da polícia, equipes de plantão foram acionadas via Centro Integrado de Operações (Ciop), às 23h30, para averiguar uma denúncia de disparos de arma de fogo na rua J, bairro Jaderlândia. Ao chegar no local, a equipe se deparou com a primeira vítima, Hebert Brasil, sentado em uma cadeira, já morto devido aos disparos de arma de fogo.

Testemunhas informaram aos policiais que Hebert foi morto por dois homens que chegaram em uma motocicleta, efetuaram os disparos, e após a execução do crime, fugiram do local. Ainda de acordo com a polícia, em consulta ao nome da vítima, verificou-se que ele já havia sido preso pelo crime de tráfico de drogas.

Cerca de dez minutos depois do primeiro acionamento, às 23h40, o Ciop acionou novamente os policiais de plantão para averiguar uma denúncia de tumulto em frente ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), no bairro Guanabara.

Ao chegarem no local, os policiais foram informados de que a vítima havia dado entrada no hospital com ferimentos de arma de fogo, mas não resistiu e veio a óbito. Segundo informações coletadas junto ao hospital, Alex morava na Alameda dos Anjos, bairro Jaderlândia, e foi morto a poucos metros de sua casa.

Em diligência no local do crime, os policiais mantiveram contato com a mãe de Alex, que não soube dar maiores informações sobre o caso. Em consulta ao nome da vítima, constatou-se que ele teria duas passagens pelo sistema penal, ambas por tráfico de drogas.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização dos suspeitos, podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.