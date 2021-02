Dupla vai presa sob suspeita de tráfico de drogas em Portel, na Ilha do Marajó

Dois homens foram presos sob suspeita de traficar drogas no município de Portel, na Ilha do Marajó. A dupla foi flagrada com quase 35 embalagens de entorpecentes em uma residência. Denúncias anônimas foram responsáveis por indicar às autoridades policiais o endereço dos acusados. As informações foram divulgadas pela Polícia Militar nesta quinta-feira (11).

Foi uma denúncia anônima que indicou às equipes da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (22ª CIPM) e policiais civis a localização de um homem suspeito de comercializar drogas na cidade. Os agentes de segurança partiram para apurar a ocorrência. Ao chegarem no imóvel do suspeito, os policiais realizaram uma busca no interior da residência e encontraram 35 embalagens de óxi escondidos em uma lata. Segundo a PM, a entrada dos policiais foi autorizada pelos proprietários.

Dois homens que estavam no local foram presos em flagrante por tráfico de entorpecentes e conduzidos, juntamente com as drogas apreendidas, para a Delegacia de Polícia Civil de Portel, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. A prisão ocorreu na quarta-feira (10).

O crime de tráfico de entorpecentes está previsto no artigo 33, da Lei nº11.343/2006. A pena de reclusão vai de cinco a 15 anos de prisão, mais multa arbitrada pelo juiz.