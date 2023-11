Dupla tenta assaltar cartório e foge para área de mata em Augusto Corrêa

Dois homens, de nomes não revelados, estão sendo procurados pela polícia depois de tentarem assaltar um cartório localizado no município de Augusto Corrêa, no nordeste do Pará, na manhã desta quarta-feira (8). Segundo as autoridades, a dupla ainda tentou fazer uma mulher refém, mas desistiu da ideia depois da chegada da Polícia Militar.

Os suspeitos fugiram para uma área de mata e a PM segue atrás deles. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso às polícias Civil e Militar e aguarda retorno.