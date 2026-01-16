Dupla suspeita de cometer assaltos morre em intervenção policial em Santa Maria do Pará

Dois suspeitos que ainda não foram identificados morreram em uma intervenção policial no Ramal da Pituta, em Santa Maria do Pará, no nordeste do estado. A ação ocorreu na noite de quinta-feira (15), quando equipes da Polícia Militar receberam denúncias sobre a localização de dois homens apontados como autores de três assaltos que foram cometidos no mesmo dia na região.

De acordo com as informações policiais, os roubos com o uso de arma de fogo ocorreram em uma padaria e um mercadinho na área da Vila Nova. O terceiro assalto foi em um posto de combustível na Vila do Jeju, em Santa Maria. Os agentes, durante a noite, foram informados sobre os crimes e as características dos suspeitos. Tiveram início as rondas para tentar capturar os suspeitos, que estavam em uma moto Titan cinza. Testemunhas relataram que os suspeitos haviam fugido em direção à BR 316, sentido Castanhal.

Os agentes entraram no Ramal da Pituta, área que dá acesso a comunidades rurais e propriedades na região. Os suspeitos foram avistados e teve início uma perseguição. Conforme os relatos policiais, o suspeito que trafegava na garupa da moto, segurando uma arma de fogo, efetuou um disparo em direção à viatura. Os agentes revidaram e os suspeitos foram atingidos. Segundo os policiais, um dos suspeitos, mesmo ferido, teria atirado novamente contra a equipe. No entanto, ele foi contido e desarmado pela guarnição.

Os policiais realizaram o socorro dos suspeitos e os encaminharam ao Hospital Municipal. No entanto, ao darem entrada no local, evoluíram para óbito. Duas armas de fogo, dinheiro e a moto foram apreendidos e apresentados na delegacia. Durante a apresentação da ocorrência, os agentes constataram que o veículo usado pelos suspeitos tinha registro como furto/roubo no município de Castanhal.

Em nota, a Polícia Civil informou que "duas armas de fogo foram apreendidas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações do caso, conduzidas pela Delegacia de Santa Maria do Pará".