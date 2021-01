Dupla rouba loja que compra ouro em Tucumã, no sudeste do Pará

Segundo a Polícia Militar, em Tucumã, no sudeste do Pará, a loja assaltada é conhecida por vender ouro na cidade e, nesta terça-feira (26), um cliente entrou, perguntou ao dono sobre o interesse da compra em ouro e saiu, momentos após, esse mesmo cliente voltou com o comparsa dele, e os dois assaltaram o comério levando ouro, dinheiro e o dono e o filho do dono amarrados.

Acionada, a Polícia Militar realizou rondas para localizar a dupla de assaltantes, mas até então, ninguém foi preso. Os ladrões também roubaram o carrro do dono da loja, um Chery Tiggo prata, de placa ONP - 7239, também, ainda não localizado.