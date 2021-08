Dupla morre após tentativa de homicídio em Rondon do Pará

Yago Jorge Pereira Andrade e Wemerson Sousa da Silva morreram no início da noite desta sexta-feira (20), em Rondon do Pará, após atacarem a tiros o motorista de uma caminhonete, que era alvo dos criminosos. A dupla estaria em uma motocicleta, quando teria seguido o veículo maior e atirado várias vezes contra o motorista, Edmilson Freire de Oliveira.

Após a tentativa de homicídio, o passageiro da caminhonete, identificado apenas como Magalhães, teria descido do carro e revidado contra os dois agressores. De acordo com a equipe policial que esteve no local, os tiros atingiram a cabeça de Yago e Wemerson.

Já Edmilson Freire também chegou a ser atingido com alguns disparos. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal da cidade por Magalhães, que logo após prestar apoio se retirou do local. A Polícia Civil investiga o caso, cuja possível motivação ainda é desconhecida.

O crime aconteceu na avenida Marechal Rondon, próximo a um posto de combustível, na saída da cidade, sentido Abel Figueiredo.

Wemerson e Yago têm várias passagens pela polícia e respondem por crimes de homicídio. Com Wemerson foi encontrado um revólver na cintura, com seis estojos de munições deflagradas e quatro munições intactas no bolso. As informações são do Correio de Carajás.