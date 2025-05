Dupla é presa suspeita de tráfico de drogas e evadido da Justiça é capturado em Terra Santa

Dois homens foram presos ao serem flagrados com skunk, popularmente conhecida como a supermaconha, em Terra Santa, no Oeste do Pará. No mesmo dia, em outra abordagem, um suspeito com mandado de prisão em aberto também foi capturado. As ações ocorreram no sábado (24), quando militares do 41º Batalhão de PM (41º BPM) realizaram uma fiscalização nos portos da cidade.

Na prisão da dupla suspeita de tráfico de drogas, os policiais abordaram uma lancha proveniente do município de Parintins, no estado do Amazonas. Durante as buscas, dois passageiros foram flagrados portando entorpecentes. Um dos suspeitos transportava aproximadamente 17 kg de substância semelhante a skunk, enquanto o outro levava cerca de 14 kg da mesma substância, além de três aparelhos celulares. A operação também resultou na localização de um terceiro homem com mandado de prisão em aberto por descumprimento de medida protetiva.

Os três foram presos em flagrante e conduzidos, juntamente com o material ilícito apreendido, à Delegacia de Polícia Civil de Terra Santa, onde o caso foi registrado.

O comandante do 41º BPM, major Figueira, ressaltou a importância das ações de combate ao tráfico na região. “Esse trabalho é uma das diretrizes do nosso comando e é especialmente necessário no município de Terra Santa, que faz divisa com o estado do Amazonas e sabemos que é uma das rotas do tráfico. O tráfico de drogas é dinâmico e está sempre evoluindo para tentar driblar a fiscalização. Por outro lado, a Polícia Militar tem sido contundente em suas ações, conseguindo retirar de circulação uma expressiva quantidade de drogas”, afirmou.

A ação faz parte da Operação Carga Máxima, por meio da qual a Polícia Militar atua de forma estratégica no enfrentamento ao tráfico de drogas. O foco está na segurança dos rios e cidades do oeste paraense, reafirmando sua missão de servir e proteger a população.