Polícia

Polícia

Dupla é presa suspeita de envolvimento em ‘delivery’ de entorpecentes, em Parauapebas

Os dois homens foram conduzidos à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas, juntamente com o material apreendido

O Liberal
fonte

Dupla é presa suspeita de envolvimento em ‘delivery’ de entorpecentes, em Parauapebas. (Reprodução)

Davi Machado Sodré e Fernando Henrique Candeia Freitas, conhecido como “Terrível”, foram presos na tarde de sábado (18), em Parauapebas, no sudeste do Pará. Segundo a polícia, a dupla é suspeita de envolvimento em um esquema de “delivery” de entorpecentes. As prisões ocorreram durante uma abordagem policial de rotina.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 16h30, uma equipe que realizava rondas pelo bairro Caetanópolis avistou um homem em uma motocicleta Honda Fan de cor prata, transportando uma bolsa de entregas. A atitude chamou a atenção dos policiais, que decidiram realizar a abordagem.

Ainda conforme a polícia, durante a revista, os militares encontraram uma pequena trouxa de maconha no bolso lateral da bolsa. O condutor, identificado como Davi, afirmou que a droga não lhe pertencia e confessou que atuava apenas como entregador, cumprindo ordens de Fernando Henrique, apontado como o fornecedor.

Davi conduziu os policiais até o endereço de Fernando, localizado na rua Dois Irmãos, no bairro Rio Verde. No local, os militares encontraram o suspeito em frente à casa de sua mãe. Segundo a polícia, ele teria pedido que a ação fosse discreta para não envolver a genitora.

Em seguida, Fernando admitiu que havia uma quantidade maior de drogas em seu apartamento, situado na rua Lauro Corona, e levou a equipe até o imóvel. Lá, os policiais encontraram mais de um quilo de maconha, dividido em barras de tamanhos variados, escondido em um compartimento embaixo do congelador da geladeira. Também foi apreendida uma balança de precisão.

Os dois homens foram conduzidos à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas, juntamente com o material apreendido, que inclui​ três celulares, um capacete e a bolsa de entrega utilizada no crime.

 

Palavras-chave

polícia

tráfico de drogas

parauapebas no sudeste do pará

delivery de entorpecentes
Polícia
.
