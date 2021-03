Dupla é presa por tráfico de drogas no bairro Jaderlândia, em Ananindeua

Rafael Soares da Silva Meireles e Rodrigo Rafael Marques Alves foram presos, na noite desta sexta-feira (12), acusados de traficar drogas no bairro do Jaderlândia, em Ananindeua. A dupla foi detida por equipes do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM), por volta das 19h30, durante a operação "Impacto" realizada na rua Tancredo Neves, na esquina da rua D.

Foi um denúncia anônima que indicou aos militares o endereço de um quitinete que estaria sendo utilizado para comercializar entorpecentes na região. Foi montada uma operação, sob o comando do aspirante Souza Franco, da PM, para a apuração da informação recebida.

A equipe seguiu até o local e confirmou a denúncia. Rafael e Rodrigo foram detidos no local. Com Rafael, foram encontrados três papelotes de substância entorpecente similar a maconha. O acusado, então, informou que dentro do quarto tinham mais drogas escondidas. No compartimento estavam 37 papelotes de óxi.

A dupla recebeu voz de prisão e foi apresentada na Seccional da Cidade Nova, para os procedimentos cabíveis.