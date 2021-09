Dupla é presa no momento em que se preparava para comercializar drogas em Parauapebas

João Victor Gurgel de Sousa e Eduardo Pinto Mendes foram presos, na última quinta-feira (16), com 28 petecas de crack, que pretendiam comercializar em Parauapebas. Eles foram flagrados na rua B, no bairro Tropical, por uma Guarnição do Grupo Tático Operacional (GTO), do 23° Batalhão de Polícia Militar daquele município.

Os militares realizavam rondas pelo bairro, quando, ao passar pela rua B, avistaram Eduardo e João Vitor, que teriam tentado fugir quando viram o carro da polícia, mas acabaram sendo abordados e revistados.

No bolso de Eduardo Mendes, os policiais encontraram seis trouxinhas de crack, e no de João Victor de Sousa, encontraram mais 22 petecas do entorpecente. Questionados pelos militares, ambos disseram que teriam acabado de receber os entorpecentes de um indivíduo em uma motocicleta, que não foi identificado.

Os suspeitos não informaram muitos detalhes do fornecedor. A dupla confessou que comercializaria a droga na cidade. Os dois foram algemados e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais.