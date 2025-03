Dupla é presa em flagrante por extração ilegal de areia em Rio Maria

Dois homens foram presos em flagrante pelo crime de extração ilegal de areia no município de Rio Maria, no sudeste do Pará. A ação foi realizada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (25/03), durante a operação 'Rio de Areia', para combater crimes ambientais.

Conforme a PF, a operação foi deflagrada devido a denúncias realizadas na Delegacia de Polícia Federal de Redenção. Após investigações, a equipe confirmou a evolução de desmatamento e extração de areia sem autorização da Agência Nacional de Mineração. As autoridades apontam que, na região, é possível observar o acúmulo de sedimentos e assoreamento do rio com a formação de bancos de areia.

Durante a deflagração, dois homens foram vistos extraindo areia na zona rural de Rio Maria. No local, foram apreendidos uma máquina escavadeira hidráulica e um caminhão caçamba, utilizados na prática dos crimes, além dos aparelhos celulares. Enquadrados na Lei de Crimes Ambientais e na Lei dos Crimes contra a Ordem Econômica, os custodiados foram encaminhados ao Presídio de Redenção. A investigação segue em andamento.