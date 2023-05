Dupla é presa durante a fuga após roubar 8 celulares no interior do Pará

Duas pessoas foram presas pela Polícia Militar do Pará (PM) após investigação da Polícia Civil (PC) que buscava localizar os autores de um roubo de celulares no interior do Estado. Renerson da Silva e Wiliam Leão Brazil foram capturados durante a fuga na PA-151, perímetro da localidade de Quatro Bocas, no nordeste do Pará.

VEJA MAIS

O roubo aconteceu na última sexta-feira, 5, e a dupla foi presa no sábado, 6, por volta das 13h30, após serem identificados por meio de imagens de um circuito de segurança. Renerson e William estavam empreendendo fuga em um veículo na PA-151, às proximidades de Quatro Bocas, na zona rural de Mocajuba.

No interior do veículo foi apreendido uma mochila com oito celulares roubados da Loja Central. Os presos confessaram suas participações no roubo e foram colocados à disposição do Poder Judiciário. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, por deferimento do Juízo da Comarca de Baião. Os presos foram transferidos para serem custodiados pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).