Dupla é presa com mais de 200 porções de pasta base de cocaína em Icoaraci

Dois homens foram presos com mais de 200 porções de pasta base de cocaína, no distrito de Icoaraci, em Belém. A prisão foi feita por equipes do 10º Batalhão (10º BPM), que realizavam rondas pela rua Dois de Dezembro, na comunidade do PAC, quando viram um homem em atitude suspeita. As informações foram divulgadas pela PM nesta quarta-feira (3).

Conforme informações da PM, o suspeito teria corrido para dentro de uma residência quando percebeu a aproximação da viatura. Ele estava com uma sacola na mão. Foi então que os militares decidiram entrar no imóvel atrás do suspeito. Foram iniciadas revistas pelo local e os policiais encontraram 255 papelotes de pasta base de cocaína que estavam escondidos embaixo de uma pia. O caso ocorreu na última segunda-feira (1º).

No local, dois homens foram encontrados em posse da droga. Eles não tiveram a identidade informada pelas autoridades.

A dupla e todo o entorpecente apreendido foram conduzidos para a Seccional de Polícia Civil de Icoaraci, para a realização dos procedimentos adequados.

