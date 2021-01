Dupla é presa ao tentar roubar motociclistas na Sacramenta

Dois homens foram presos por tentarem roubar motociclistas, no bairro da Sacramenta, em Belém. A dupla também estava de moto. Eles perseguiram um casal, desde o bairro do Telégrafo, até o estacionamento de um supermercado. Os criminosos apontaram uma arma e queriam o veículo, mas uma das pessoas acionou a segurança do estabelecimento e os assaltantes fugiram sem levar nada. Tudo ocorreu nesta terça-feira (19).

As vítimas, imediatamente, procuraram a Seccional da Sacramenta, onde registraram a ocorrência. Os policiais iniciaram as buscas pelos suspeitos, com informações sobre as roupas e modelo e cor da moto usada por eles. Em pouco tempo, foram localizados e conduzidos à unidade, onde foram reconhecidos pelo casal que tentaram roubar. E assim, foram presos, em flagrante, pelo crime de tentativa de roubo. A moto usada por eles foi apreendida.