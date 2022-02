Dupla de assaltantes em moto dispara contra casal, que saiu correndo; assista

Dois homens tentaram assaltar um casal na rua Almirante Barroso, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Um dos bandidos desceu da moto. Mas as vítimas perceberam o movimento e saíram correndo e, por sorte, não foram atingidas. As informações são do portal Correio, da Bahia.

As câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos, na noite da última segunda-feira (7), por volta das 20h30, na capital baiana. Dois homens em uma moto se aproximaram de um casal que andava no meio da pista. Um dos criminosos, com uma arma de fogo, desceu da moto. Quando viu as vítimas correndo, disparou, mas não acertou ninguém.

A Polícia Militar afirmou que não foi acionada, mas, ao tomar conhecimento da tentativa de roubo, intensificou o policiamento na região na manhã desta terça (8).