Dupla armada invade hamburgueria e assalta clientes no bairro de Fátima, em Belém

Na última terça-feira (22), dois homens armados assaltaram uma hamburgueria localizada na travessa 9 de janeiro com a rua Domingos Marreiro, no bairro de Fátima, em Belém. A ação, que durou poucos minutos, foi flagrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. O roubo ocorreu por volta das 21h.

Pelas filmagens compartilhadas nas redes sociais, é possível observar o momento em que os dois assaltantes invadem o estabelecimento e, logo em seguida, sacam as armas para coagir quem estava no local. Após entrar na lanchonete, um dos suspeitos aborda duas pessoas que estavam sentadas e sinaliza para que elas se afastem da entrada.

Em outro trecho das imagens, uma das vítimas retira os pertences da bolsa e entrega ao assaltante, que está com a arma em punho. Já o outro assaltante vai em direção ao caixa e recolhe alguns celulares que estavam escondidos. Em seguida, a dupla foge do local. Não havia muitos clientes no estabelecimento, como é possível observar nas imagens.

A reportagem solicitou maiores detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar e aguarda retorno.