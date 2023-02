Dupla armada invade casa e leva R$ 18 mil em Santarém

Imagens de um circuito interno de vigilância registraram na tarde de sexta-feira (24) uma dupla de homens armados invadindo uma casa, localizada no residencial Salvação, em Santarém, oeste do Pará. Segundo a polícia, os criminosos fugiram com R$ 18 mil. Eles não foram identificados ou presos. Com informações do O Impacto.

Por volta de 13h59, os envolvidos tentam abrir a forças a porta do imóvel. O homem que veste uma camisa e boné escuro aparece com uma pistola em punho, enquanto rodeia a residência e chega a olhar por uma das janelas. O outro criminoso, com uma blusa longa de cor de vinho e chapéu.

Em outra imagem mais curta, o suspeito de camisa verde aparece correndo pelos fundos da casa.

A redação integrada solicitou mais detalhes sobre o caso e o paradeiro da dupla. A reportagem aguarda retorno.