Duas pessoas são presas em flagrante com 'encomenda' de crack no oeste do Pará

Duas pessoas foram presas em flagrante e uma carga de entorpecentes foi apreendida durante uma operação realizada por policiais militares do 18º Batalhão da Polícia Militar (18º BPM), com sede no município de Monte Alegre, no oeste paraense. Segundo informações levantadas pelo Setor de Inteligência da unidade, o material seria distribuído na cidade de Monte Alegre e na vila de Boa Vista do Caçuri, no município de Prainha. As informações foram divulgadas pela PM neste domingo (23).

Pelo menos duas ações foram coordenadas para localizar e prender os suspeitos identificados no decorrer das investigações. A primeira abordagem foi realizada em Prainha, na tarde da última sexta-feira (21). Uma mulher, que estava em uma embarcação vinda da cidade de Santarém, foi abordada e presa com 212 gramas de crack, dentro de uma mochila.

A operação seguiu até a manhã do sábado (22), quando o segundo suspeito foi preso na cidade de Monte Alegre, logo após receber uma embalagem como encomenda em um ônibus vindo da cidade de Santarém. Com ele foi apreendido 234,7 gramas de crack e R$ 334,00. Nenhum dos envolvidos teve a identidade informada pelas autoridades policiais.

Os suspeitos foram encaminhados, juntamente com o entorpecente apreendido, para a delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados pelo crime de tráfico de drogas.