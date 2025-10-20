Duas pessoas morrem em grave acidente na BR-316, em Ananindeua

Duas pessoas morreram em um grave acidente de trânsito na noite desta segunda-feira (20), na BR-316, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. As vítimas, ainda não identificadas, seriam um motociclista por aplicativo e a passageira que ele transportava, segundo informações de testemunhas repassadas à polícia.

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. De acordo com relatos preliminares, o motociclista seguia pela rodovia quando, por motivo ainda desconhecido, perdeu o controle do veículo e caiu. Os dois acabaram indo parar sob uma carreta que trafegava no mesmo sentido, sendo esmagados pelo veículo pesado.

O acidente ocorreu na pista sentido Marituba e provocou lentidão no trânsito na área.