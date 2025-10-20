Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Duas pessoas morrem em grave acidente na BR-316, em Ananindeua

Acidente ocorreu entre um motociclista e uma passageira

O Liberal
fonte

Acidente deixa duas vítimas em Belém (O Liberal)

Duas pessoas morreram em um grave acidente de trânsito na noite desta segunda-feira (20), na BR-316, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. As vítimas, ainda não identificadas, seriam um motociclista por aplicativo e a passageira que ele transportava, segundo informações de testemunhas repassadas à polícia.

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. De acordo com relatos preliminares, o motociclista seguia pela rodovia quando, por motivo ainda desconhecido, perdeu o controle do veículo e caiu. Os dois acabaram indo parar sob uma carreta que trafegava no mesmo sentido, sendo esmagados pelo veículo pesado.

O acidente ocorreu na pista sentido Marituba e provocou lentidão no trânsito na área.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

acidente

Duas pessoas morrem em grave acidente na BR-316, em Ananindeua

Acidente ocorreu entre um motociclista e uma passageira

20.10.25 21h14

POLÍCIA

Jovem que se dizia do Comando Vermelho morre em confronto com a PM em Santo Antônio do Tauá

Segundo a Polícia Militar, o suspeito exibia armas de grosso calibre nas redes sociais e se autodenominava 'disciplina' da facção

20.10.25 17h51

POLÍCIA

PRF apreende carga de munição ilegal durante fiscalização na BR-230, em Pacajá

No interior de um micro-ônibus, os agentes localizaram 1.420 cartuchos íntegros, 5.000 espoletas de munição da marca CBC e 60 estojos metálicos vazios de calibre 32

20.10.25 17h08

POLÍCIA

PC prende homem em flagrante por ameaçar a própria irmã em Aurora do Pará

A vítima disse à Polícia Civil que o suspeito, junto com o filho mais novo dele, a ameaçaram de morte em várias ocasiões, também afirmando que iriam a esfaquear

20.10.25 16h31

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Dupla invade casa e mata mulher a tiros em Santa Maria do Pará

O crime ocorreu na tarde de domingo (19), quando a vítima e o companheiro estavam no imóvel

20.10.25 9h43

POLÍCIA

Mulher é morta a facadas pelo companheiro dentro de kitnet em Xinguara

O crime ocorreu por volta das 18h45, em uma vila de kitnets localizada na Rua Marechal Rondon, no bairro Bela Vista

19.10.25 22h57

POLÍCIA

Ex-candidato a vereador, 'Branco' é morto a tiros no Acará

A suspeita da perícia é de que a arma utilizada no crime tenha sido caseira

20.10.25 14h33

ACIDENTE

Motorista por aplicativo morre após colisão com caminhonete em Parauapebas

O acidente de trânsito foi registrado na manhã de domingo (19), no bairro Vila Rica

20.10.25 8h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda