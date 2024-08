Duas pessoas ficam feridas em acidente envolvendo carro na Augusto Montenegro, em Belém

Um grave acidente envolvendo um carro de passeio foi registrado na tarde deste sábado (17/08), na esquina da Rodovia Augusto Montenegro com a passagem 5 de Setembro, bairro do Tenoné, em Belém. Conforme as informações da Polícia Militar, um homem foi atropelado por um veículo, que supostamente estaria desgovernado. O pedestre e o condutor do carro precisaram ser socorridos.

O acidente ocorreu por volta de 13h15. As informações iniciais são que o carro de passeio, que estaria em alta velocidade, teria saído da passagem 5 de Setembro. Ao dobrar para a Augusto Montenegro, o carro teria colidido com o poste de energia e ficando desgovernado. Um pedestre, que estava em uma oficina na esquina da via, foi atingido pelo veículo. O carro de passeio parou ao atingir a frente de um estabelecimento. Imagens que circulam nas redes sociais mostraram que o veículo partiu ao meio e ficou com a frente completamente destruída.

Não há mais detalhes sobre o que ocorreu com o veículo envolvido no acidente. Um poste de energia elétrica foi atingido e, segundo testemunhas, ficou inclinado apresentando risco de tombar. O condutor do carro de passeio ficou ferido. Uma confusão se formou na área devido as pessoas que presenciaram o acidente tentarem linchar o motorista do carro. A Polícia Militar chegou no local para auxiliar na situação. O condutor saiu do veículo somente com a chegada dos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Tanto o motorista quanto o pedestre foram encaminhados para uma unidade hospitalar.

Agentes da Semob estão no local auxiliando no trânsito. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil, Samu e Bombeiros, e aguarda o retorno.