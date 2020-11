Duas pessoas são presas e uma arma de fogo é apreendida em Medicilândia

Duas pessoas foram presas e uma pistola calibre 380 foi apreendida neste sábado, dia 14, durante uma ação da Polícia Militar no município de Medicilândia, sudoeste do Estado. As informação são da Polícia Militar.

Policiais da 13° Companhia Independente de Polícia Militar (13°CIPM) estavam realizando rondas na rodovia BR-230 quando, próximo à Agrovila União da Floresta, viram um número considerável de pessoas aglomeradas em um bar. Ao se aproximar do estabelecimento, a equipe percebeu que um dos clientes entregou uma arma de fogo para uma das funcionárias, que tentou esconder o armamento atrás do balcão. Os policiais revistaram o local e encontraram uma pistola calibre 380 com 12 munições intactas.

O homem que portava a arma e a mulher que escondeu o armamento foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Medicilândia e passarão pelos devidos procedimentos jurídicos.