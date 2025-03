Duas mulheres são resgatadas após se afogarem em praia de Salinas neste domingo

Duas mulheres foram resgatadas por guarda-vidas após se afogarem na praia do Maçarico, em Salinópolis, no nordeste paraense, em meio ao fenômeno das águas grandes na manhã deste domingo (30). Os nomes das vítimas não foram confirmados até o momento.

Informações iniciais apontam que as mulheres foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas com vida ao Hospital Regional do município para atendimento médico, de acordo com detalhes da página noticiosa Conexão Notícias. Não se tem mais informações sobre o atual estado de saúde das vítimas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o estado de saúde das duas mulheres à Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa). A reportagem aguarda retorno.

Águas grandes

O fenômeno das "águas grandes" em Salinópolis, na região do salgado, é um evento natural que acontece particularmente nas praias, em que o mar sobe de forma extraordinária. Esse evento está relacionado com a combinação de fatores como marés muito altas e a influência de ventos fortes. Geralmente o espetáculo das água costuma chamar atenção de moradores e visitantes da cidade.

Tábua de marés em Salinas

31/03 (segunda-feira):

5,1m às 7h38

5m às 20h03