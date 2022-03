Duas mil telhas, avaliadas em R$ 33 mil, são apreendidas em Dom Eliseu, no sudeste do Pará

Servidores da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) apreenderam uma carga de duas mil telhas de fibrocimento, oriunda do Itinga, no estado do Maranhão. A apreensão, na terça-feira (8), foi feita por servidores lotados na unidade de Coordenação de Mercadorias em Trânsito do Itinga, na rodovia BR-010, em Dom Eliseu, no sudeste paraense, na divisa com o estado do Maranhão.

A mercadoria, avaliada em R$ 33,600 mil, estava sem nota fiscal e era transportada para um assentamento no município de Dom Eliseu. O motorista do caminhão passou direto, sem parar, pelo posto fiscal. A viatura da Sefa foi atrás, até fazer o veículo parar e voltar. Ao ser interpelado, o motorista disse que carregava areia.

Mas, ao ser feita a verificação da carga, os servidores constataram que, na verdade, eram duas mil telhas sem a devida documentação fiscal. "Foi feito um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$13,366 mil, referente ao ICMS e multa, que foi recolhido e a mercadoria liberada para prosseguir viagem", informou o coordenador da unidade fazendária do Itinga, Roberto Mota.

O fiscal de receitas estaduais acrescentou que, “muitas vezes, é preciso ir atrás do veículo que foge da fiscalização tributária, o que pode ser arriscado para o servidor, mas é necessário ao cumprimento da missão de fiscalização".