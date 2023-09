Duas crianças morrem em acidente com moto e caminhão em Tucuruí, neste domingo (10)

Um acidente com duas crianças mortas chocou os moradores do município de Tucuruí, no sudeste do Pará, na madrugada deste domingo (10). De acordo com as primeiras informações sobre esse fato, ainda nas primeiras horas de hoje (10), na avenida 7 de Setembro, ocorreu uma colisão violenta entre um caminhão e uma moto modelo Biz. Na moto, transitavam uma mãe e dois filhos dela.

Como resultado da colisão dos veículos, as duas crianças que se encontravam a bordo da moto não resistiram aos ferimentos e acabaram falecendo no local do acidente. Já a mãe, que conduzia o veículo, sofreu ferimentos graves. Entretanto, foi encaminhada às pressas para um hospital no município, a fim de receber atendimento médico. Os nomes dessas três pessoas não foram divulgados.

Com relação ao motorista do caminhão, ele foi detido e conduzido até uma Delegacia de Polícia.