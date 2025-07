Dono de área desmatada é preso suspeito de crime ambiental e corrupção ativa em Novo Progresso

O proprietário de uma área desmatada em Novo Progresso, no sudoeste do Pará, foi preso suspeito de crimes ambientais e corrupção ativa. A ação ocorreu no domingo (27), no Km 46 da BR 163, durante uma fiscalização da 62ª fase da Operação Curupira. No local, a equipe flagrou o homem de 60 anos portando duas motosserras sem autorização legal.

A ação foi coordenada pelas Secretarias de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas). Segundo os agentes, após a abordagem, o investigado ofereceu a quantia de R$ 5 mil para que os fiscais não procedessem com a autuação administrativa e apreensão dos objetos ilegais. Diante do ato, o homem foi conduzido a Delegacia de Novo Progresso, onde foi autuado em flagrante por corrupção ativa em concurso material com os crimes ambientais previstos nos artigos 50 e 51 da Lei de Crimes Ambientais. Na ação, também foram apreendidas as motosserras e uma carregadeira que estava no local.

O titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, informou que, desde o início da operação em 2023, além das ações de fiscalização em campo, o trabalho investigativo tem sido fundamental para identificar os principais responsáveis pela prática de crimes ambientais. Eles são os mandantes e proprietários das áreas.

“Nesse domingo, as equipes de fiscalização efetuaram essa importante prisão no âmbito da Operação Curupira, que é resultado de um trabalho integrado e completo de fiscalização, mas também de investigação para que nós possamos chegar aos verdadeiros autores dos crimes ambientais no Pará. Nós afirmamos que vamos continuar trabalhando para que ilícitos como esse reduzam cada vez mais e os autores sejam responsabilizados", afirmou Ualame.

Flagrante

Segundo Tobias Brancher, diretor de Fiscalização Ambiental da Semas, a atuação da Semas na Operação Curupira envolve o monitoramento contínuo por imagens de satélite, vistorias técnicas e o trabalho em campo das nossas equipes de fiscalização. “Este flagrante é resultado de um esforço coordenado para agir com rapidez diante de alertas de desmatamento e garantir a responsabilização dos infratores. Casos como esse mostram que o Estado está presente e vigilante, combatendo práticas ilegais e protegendo o patrimônio ambiental do Pará”, afirmou.

Após todos os procedimentos cabíveis na Delegacia de Polícia Civil, o investigado permanece a disposição da justiça onde passará por audiência de custódia.

Operação Curupira

Deflagrada em fevereiro de 2023, a Operação Curupira segue atuando a partir de três bases fixas nos municípios de São Félix do Xingu, Novo Progresso e Uruará. Até o momento, já foram realizadas mais de 2260 fiscalizações, mais de 90 prisões em flagrante; 27 fianças arbitradas, 52 inquéritos policiais instaurados; mais de 180 intimações emitidas; 220 autos de infração; 58 termos circunstanciados de ocorrência (TCOs), 679 munições apreendidas e ainda, mais de 200 armamentos apreendidos.

As ações da Curupira visam o combate ao desmatamento ilegal e à exploração dos recursos naturais da floresta Amazônica, sendo integradas por equipes da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Polícias Militar, Civil e Científica e Corpo de Bombeiros Militar.