Dois presos por tráfico e homicídio em Itaituba

Claudiomiro Francisco Kurap (“Japa”) e Manoel Alves do Nascimento Filho (“Manelzinho”) foram presos pela Polícia Militar, em Itaituba, sudoeste do Pará. Eles foram capturados em situações diferentes e por diferentes suspeitas neste sábado (30). Claudiomiro foi capturado por tráfico. Manoel por tráfico e homicídio, que confessou ter cometido junto a um terceiro homem, já identificado, na última sexta-feira (29).

Em rondas de rotina pelo município, uma equipe da PM reconheceu Claudiomiro, que já é conhecido pelo crime de tráfico. Ele estava em uma moto. Ao ser abordado, foram encontrados 385 gramas de uma substância semelhante a maconha, R$ 140 e um simulacro (arma falsa) de pistola. Tentando encontrar alívio por "colaboração premiada", disse que sabia quem havia matado Raianderson Carvalho. Era Manoel.

Os policiais então chamaram reforços e foram até a casa de Manoel. No local, além do suspeito, apreenderam 220 gramas de substância semelhante a crack, R$ 1,7 mil em dinheiro, quatro celulares, um revólver, 12 munições e uma motocicleta. A arma e o veículo foram usados no ataque que vitimou Raianderson. O suspeito confessou o crime, mas também não quis cair sozinho: denunciou que o condutor da moto era Johnny de Jesus Silva ("Rei da Moleza").

Manoel, Claudiomiro e todos os itens apreendidos foram encaminhados à Seccional de Itaituba. A PM e a Polícia Civil já localizaram Johhny, que também será responsabilizado pela morte de Raianderson.