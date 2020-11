Dois homens são presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Tucuruí

Dois homens foran presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo durante a madrugada desta segunda-feira (23), em Tucuruí, no sudeste paraense. Um deles, inclusive, foi identificado como autor do roubo da arma de um agente de segurança pública, no último dia 14 de novembro deste ano. A identidade dos criminosos não foi revelada.

O primeiro suspeito foi encontrado por militares do 13º Batalhão de Polícia Militar (13º BPM) após denúncias anônimas indicarem a localização dele. A PM também havia sido informada que ele tentaria fugir durante a madrugada desta segunda. A equipe policial se deslocou até o endereço informado, onde o suspeito foi encontrado.

Durante a revista pessoal, os militares encontraram com ele a arma de fogo que havia sido roubada de um agente de segurança. Os policiais conseguiram a localização do outro envolvido e se deslocaram até o endereço, onde encontraram 14 papelotes de entorpecentes escondidos na residência.

Os dois homens foram presos em flagrante e conduzidos juntamente com o material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil do Município de Tucuruí, onde foram tomadas as medidas cabíveis.