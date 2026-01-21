Dois homens são presos por roubo de caminhão com carga de cimento em Marituba

Dois homens foram presos nesta quarta-feira (21) durante uma operação da Polícia Civil do Estado do Pará, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. As prisões ocorreram em cumprimento a mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça no âmbito de uma investigação que apura crimes de roubo majorado e receptação qualificada.

Os presos foram identificados como Lucivaldo da Costa Brito e Lucas Pereira do Nascimento. Eles são investigados por envolvimento no roubo de um caminhão carregado com cimento e argamassa, mercadorias pertencentes à empresa Votorantim. O crime ocorreu no dia 15 de dezembro, no município de Marituba.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi abordada pelos criminosos, que subtraíram o veículo e a carga. Ainda no dia dos fatos, após diligências preliminares, os policiais conseguiram identificar os receptadores e recuperar parte do material roubado.

Com o avanço das investigações conduzidas pela 18ª Seccional Urbana de Marituba, foi possível identificar parte dos envolvidos na subtração e na posterior comercialização da carga. Diante dos elementos reunidos no inquérito, a autoridade policial representou pela prisão temporária dos suspeitos, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário.

A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento para a completa elucidação do caso e a identificação de outros possíveis envolvidos na ação criminosa.