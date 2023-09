Dois homens são presos por furto de energia e comércio ilegal de madeira em Senador Porfírio(PA)

Em operação mobilizando a Polícia Civil (PC) e Polícia Científica no município de Senador José Porfírio, no sudeste do Pará, na sexta-feira (1º), foram presas duas pessoas em flagrante pelos crimes de furto de energia elétrica e comércio ilegal de madeiras. No caso, dois proprietários de madeireiras que já tinham sido acionados anteriormente sobre as irregularidades no consumo de energia elétrica e não procuraram regularização.

A energia foi desviada por meio de três transformadores que totalizam uma potência de 412,5Kva, o que pode abastecer aproximadamente 350 casas populares. O furto de energia é crime, de acordo com o artigo 155, e pode gerar pena de um a quatro anos de reclusão. Já no artigo 46 de crimes ambientais, o comércio de madeira ilegal pode gerar pena de 6 meses a um ano de prisão e multa.

Os dois crimes podem ser denunciados para o disque denúncia da Polícia Civil, no número 181. No caso de furtos de energia, o cidadão pode acionar diretamente a Equatorial Pará, no telefone 0800 091 0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou presencialmente nas agências.