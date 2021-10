Dois homens são presos em grande operação da Polícia Militar no Ver-o-Peso

A operação "Forte do Castelo", deflagrada pelo 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM no centro histórico de Belém, culminou na prisão de dois homens, identificados como Valmir Willan Miranda Santos e Túllio Novaes dos Santos. Segundo o batalhão, o objetivo da ação, realizada na noite de sexta-feira, 01, era reforçar a segurança na área do complexo Ver-o-Peso, bem como prender os homens, que chefiavam o tráfico de drogas na região.

O núcleo de inteligência do Comando de Policiamento da Capital I (CPC I) fez o levantamento prévio, identificando os "cabeças" que gerenciam a venda de entorpecentes na Feira do Açaí. Além das ações em terra, a polícia fluvial auxiliou a operação pelo rio, pois em caso de fuga, muitos correm para os barcos escondendo as drogas. O Batalhão de Ações com Cães (BAC) auxiliou com os animais na buscas de drogas, e o Batalhão da Polícia Ambiental (BPA) prestou apoio nas buscas nas embarcações, com foco na apreensão de armas de fogo. As demais guarnições fizeram o cerco no entorno do complexo, para a captura dos procurados.

No total, foram apreendidas nove pedra de oxi, 18 maços de maconha e 23 petecas de pó com os acusados, assim como uma balança de precisão, uma arma de fogo falsa, além de várias facas e punhais. Ainda segundo a PM, Tullio é apontado como o executor do sargento da PM F. Dias, morto no Ver-o-Peso em julho de 2019, bem como, pode ser um dos envolvidos no tiroteio que houve no ponto turístico no último sábado, 25, resultando em um morto e vário feridos.