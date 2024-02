Dois homens são mortos durante confronto policial em bairro de Barcarena

Dois homens identificados como Lucas Nazaré Campos da Silva, conhecido como “Sapo”, e Marcos Telles Costa, foram mortos durante confronto policial por volta das 14h desta segunda-feira (12), na Rua da Balsa, no bairro Zita Cunha, em Barcarena, município localizado na Região Metropolitana de Belém. A localidade onde a ronda era feita é conhecida por ser um perímetro perigoso, segundo informações do 14° BPM.

A troca de tiros ocorreu no momento em que a PM realizava rondas pelo local. Assim que avistou os militares, os suspeitos correram e atiraram contra a guarnição. Na fuga, eles tentaram entrar em uma residência da área. Foi nesse momento que as equipes da PM revidaram aos disparos dos suspeitos, que foram atingidos pelos tiros.

Lucas e Marcos ainda chegaram a ser encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vila dos Cabanos, mas a dupla não resistiu aos ferimentos e morreu. Após o confronto, um revólver calibre 38, uma espingarda de fabricação caseira, além de munições, foram encontrados junto a Lucas e Marcos.

Segundo a PM, Sapo já tinha uma extensa ficha criminal e apresentava diversas passagens por roubo, tráfico de drogas e receptação. Também de acordo com a polícia, o rapaz conhecido como “Sapo”, era foragido do sistema penitenciário. No entanto, ele não estava usando tornozeleira eletrônica no momento da abordagem policial. Já Marcos tinha passagem pela polícia por roubo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar e aguarda retorno.