Dois caminhoneiros mortos no desabamento da ponte Juscelino Kubitschek vinham ao Pará

Dois caminhoneiros mortos no desabamento da ponte Juscelino Kubitschek Oliveira, no último domingo (22/12), vinham ao Estado do Pará. Andreia Maria de Sousa, de 45 anos, e Kécio Francisco Santos Lopes que tiveram os corpos encontrados nesta terça-feira (24/12) tinham como destino o Pará.

Andreia transportava ácido sulfúrico. O marido dela José de Oliveira Fernandes, que também é caminhoneiro, disse à TV Anhanguera, ter chegado a conversar com a esposa antes do acidente na estrada, quando esperavam por um mecânico para consertar o caminhão de José.

Após o mecânico chegar, Andreia seguiu viagem. Segundo o marido, ela esperava chegar na divisa do Pará ainda no último domingo (22). "Nos despedimos e ela seguiu viagem. Disse que gostaria de chegar na divisa do Pará, ontem ainda. Mas infelizmente a viagem dela parou aqui", contou emocionado.

Já Kécio Francisco Santos Lopes, que foi encontrado na margem esquerda do Rio Tocantins, em Aguiarnópolis (TO), transportava defensivos agrícolas para Marabá, município da região sudeste do Pará. Segundo o portal Correio de Carajás, a carga era oriunda do Piauí. Ele chegou a abastecer o caminhão num posto da região e comentou que era a sua primeira viagem no volante do veículo.

O corpo dele foi removido do local e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Tocantins para os procedimentos necessários. Mais cedo as autoridades resgataram das águas o corpo da paraense Lorranny Sidrone de Jesus, de 11 anos, que viajava com os avós.

NOTA - O Governo do Maranhão confirmou quatro mortes do desabamento da ponte. "O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) segue atuando no local e até agora efetuou o resgate de 1 pessoa com vida, que foi encaminhada ao hospital. Até o momento, 13 estão desaparecidas. 4 óbitos foram confirmados, três pessoas do sexo feminino e uma do sexo masculino. Nesta terça-feira (dia 24), três corpos foram localizados", diz a nota do Governo do Maranhão.

No último domingo (22) parte da estrutura da ponte Juscelino Kubitschek, entre o Maranhão e Tocantins, colapsou. "Diante da situação, o Governo Federal, responsável pelo trecho que integra a Rodovia Belém-Brasília, efetuou um decreto emergencial para reconstrução da ponte. A ordem de serviço para a construção da nova estrutura será assinada ainda em 2024 e a obra deverá ser entregue em 2025".

O Governo do Maranhão segue atuando no local em parceria com órgãos federais, assim como o Governo do Tocantins, além da empresas, para dar celeridade e resolutividade às questões de responsabilidade da gestão estadual. As buscas no Rio Tocantins passam a ser coordenadas pela Marinha do Brasil.