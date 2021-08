Dois assaltantes são mortos em perseguição com a PM em Paragominas

No final da noite da última sexta-feira, 27, uma ação da Polícia Militar em Paragominas, no Sudeste Paraense, resultou na morte de dois suspeitos com drogas e armas de fogo. Alexsandro Ferreira, de 21 anos, e um rapaz identificado apenas como "Pimenta" estariam cometendo assaltos no centro do município, e foram baleados ao disparar conta a polícia em uma perseguição.

Conforme informações colhidas junto ao 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o caso foi por volta de 22h. Uma guarnição em rondas pelo bairro Nagibão recebeu a informação anônima de que dois homens estavam circulando pela região cometendo assaltos em uma motocicleta modelo Honda Bros, de cor preta, possivelmente armados. Com base nesses relatos, a guarnição pediu reforços e se deslocou até a rua Roberto Teixeira, e lá, avistaram os suspeitos. Ao perceberem a aproximação da PM, os homens na moto fugiram, e nesse momento, começou uma perseguição.

Os policiais relatam que no meio da fuga, o homem que vinha na garupa da moto - identificado depois como Alexsandro, um jovem com algumas passagens pelo sistema penal - efetuou um disparo contra a viatura, Em seguida, o piloto também efetuou dois disparos com seu revólver. Os PMs contam que precisaram revidar, atingindo os suspeitos, que caíram no chão.

Ao perceber que os dois homens estavam lesionados, os policiais os levaram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paragominas, onde os dois foram a óbito. Com a dupla, os policiais apreenderam uma barra de maconha pesando 372 quilogramas a motocicleta e duas armas de fogo, sendo uma de fabricação caseira de calibre .36, com dois cartuchos, e um revólver calibre .38, com numeração raspada e quatro cartuchos. O caso foi registrado como morte por intervenção policial na delegacia de Polícia Civil e os corpos dos suspeitos foram removidos pelo Núcleo Avançado de Paragominas do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.