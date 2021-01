Dois assaltantes são mortos em cerco policial em Peixe-Boi

Dois assaltantes foram mortos na noite desta sexta-feira (08) em Peixe-Boi, no nordeste paraense, em uma ação da polícia militar. Depois de serem comunicados de uma série de assaltos, os policiais cercaram o bando em fuga e trocaram tiros. Um outro criminoso segue internado em estado grave, enquanto um quarto envolvido nos crimes conseguiu fugir.

De acordo com o 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com sede em Capanema, o caso foi por volta das 19h45, quando uma guarnição recebeu a informação de que quatro homens armados e em duas motocicletas estavam "tocando o terror" no município, realizando uma série de assaltos ao longo do dia. Momentos antes, o bando teria assaltado um grupo de pessoas na Praça do Coração na Mão, em frente da igreja Matriz, levando vários aparelhos celulares, além de uma motocicleta.

Os policiais ficaram sabendo que o bando fugiu em direção de Capanema, entrando no Ramal do Salgado . A guarnição então foi atrás dos assaltantes, entrando em contato com a cidade vizinha e solicitando reforços para encurralar o bando de moto.

Os PMs de Capanema se posicionaram perto da entrada de Ourém, bloqueando a passagem do ramal com as viaturas. Quando os criminosos se depararam com o bloqueio, receberam voz de parada, mas não obedeceram e, segundo os policiais, avançaram com a intenção de furar a barricada e teriam atirado contra as viaturas. Nesse momento, os PMs do 11º Batalhão dispararam em resposta.

Os autores dos tiros foram atingidos, e em seguida, levados pelos policiais para o Centro de Saúde de Peixe-Boi, mas devido à gravidade dos ferimentos, dois dos suspeitos morreram na unidade. Um terceiro foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Capanema, em estado grave, enquanto o quarto conseguiu fugir pela área de mata.

A polícia conta ainda que foram recuperados cinco aparelhos celulares e as motocicletas, tanto as usadas no roubo quanto a que foi tomada no assalto, além das armas utilizadas pelos criminosos: dois revólveres calibre 32, e uma arma falsa, idêntica a uma pistola (simulacro). O caso foi registrado na delegacia como morte por intervenção policial.