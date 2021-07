Dois assaltantes são mortos após roubarem carro e fazerem família refém em Castanhal

Na noite desta quinta-feira, 08, dois assaltantes morreram e um ficou ferido em uma ação da Polícia Militar em Castanhal, no nordeste paraense. O caso foi pouco antes da meia-noite, começando com um assalto na zona rural, uma família feita refém, passando por uma perseguição pelas ruas do município e terminando com um acidente de trânsito e na troca de tiros que resultou em morte.

Segundo informações do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), foi recebida a informação de que um grupo em um carro estava cometendo assaltos na zona rural do município. Em uma das ações, os criminosos fizeram uma família moradora da agrovila Castelo Branco, amordaçado os moradores da residência e fugiram com os objetos, levando tudo em um carro roubado, modelo Fiat Uno, cor prata.

A viatura foi imediatamente ao local, e acabaram se deparando com o veículo descrito bem no centro da agrovila, em fuga. Os criminosos no carro roubado desviaram da viatura e dispararam duas vezes contra a guarnição. Nesse momento, uma perseguição começou, em alta velocidade pela rodovia PA-127. Os policiais pediram reforço, e mais viaturas se juntaram ao cerco, que se estendeu até a zona urbana de Castanhal. No bairro Jaderlândia, o carro em que os bandidos estavam colidiu com o muro de uma casa.

Os policiais relatam que os assaltantes saíram do carro atirando na direção das viaturas, e as guarnições dispararam contra os criminosos em resposta, atingindo-os. Eles foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal, mas dois dos feridos não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital do município. Segundo a Unidade Regional do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, até o fim da manhã, eles não haviam sido identificados. Um terceiro ferido foi transferido ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HUME), em Ananindeua, para atendimento especializado. Um dos suspeitos fugiu ainda pelo fundo do quintal da casa que foi atingida pelo veículo.

Na ação policial, foi recuperado o veículo Fiat Uno, além de uma TV , caixa de som, três aparelhos celulares, uma escopeta calibre 12 e dois revólveres de calibre 38.