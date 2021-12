Divisão de Homicídios de Santarém divulga balanço de casos investigados em 2021

A Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil, divulgou nesta quinta-feira (30), durante entrevista coletiva, um balanço do número de casos registrados em Santarém, oeste do Pará. Foram 26 homicídios registrados neste ano, e desses, 60% tiveram desdobramento favorável na identificação dos autores.



"Dos 26 casos, 20 ocorreram no primeiro semestre e apenas 6 no segundo. Ao longo do ano nós concluímos 15 desses casos com identificação de autoria. É importante ressaltar que ainda estão em andamento alguns casos mais complexos, que aconteceram principalmente no segundo semestre”, informou titular da DH, delegada Raíssa Beleboni,



De acordo com a avaliação da delegada, o ano de 2021 foi intenso por ter tido casos com muita repercussão e comoção popular. Ele lembrou o homicídio de um padre chamado José Ronaldo, conhecido na região metropolitana de Santarém.



“Esse crime trouxe bastante complexidade para as investigações, mas nós conseguimos concluir rapidamente ao prender o Cristian, que foi indiciado e responde pelo homicídio agora na justiça”, destacou Raíssa Beleboni.



Outro caso citado na coletiva, com repercussão no município, foi a morte de Elieldo Castro Rego, ocorrido no início do mês de janeiro. Dentro do que foi investigado e colocado nos altos da justiça, o homem havia desaparecido na noite do dia 3 de janeiro, após sair de um bar, localizado no bairro Amparo e em seguida entrar em um carro preto com outras 3 pessoas.



O corpo de Elieldo foi encontrado 13 dias depois em uma área de mata da cidade, nas proximidades do ramal que dá acesso à comunidade de Ponta de Pedras, em Santarém.



“Foi uma investigação complexa, mas conseguimos identificar todos os autores desse crime, que também estão respondendo na justiça", afirmou a delegada.



Esses números não são absolutos do município de Santarém, informou a delegada. A delegada enfatizou que corresponde apenas aos crimes investigados pela delegacia especializada. No mês de dezembro nenhum caso foi registrado.



Outros crimes



O diretor da 16° Seccional da Polícia Civil, Germano do Vale, também fez um balanço de registros de crimes no município.



“No ano de 2021 houve várias operações para combater o tráfico de drogas no município, isso foi uma determinação do secretário de segunda pública, e assim foi feito. Só na seccional foram mais de duas toneladas de droga'”, divulgou o diretor da Seccional.



O delegado destacou ainda o trabalho conjunto da polícia para elucidação dos crimes e punição dos envolvidos.



“Todos os órgãos de segurança, que estão envolvidos, sempre trocando informações. Isso é de grande valia para a resolução de crimes", concluiu.