Disputa por vaga de estacionamento resulta em troca de tiros na av. Presidente Vargas

Uma disputa por uma vaga de estacionamento pode ter motivado uma troca de tiros em plena avenida Presidente Vargas, em Belém, na noite deste domingo (5). O caso ocorreu por volta das 20 horas, em frente ao Bar do Parque, e assustou clientes do local, que chegaram a se jogar no chão com medo dos disparos.

Segundo informações de testemunhas oculares, uma confusão generalizada resultou em pelo menos três disparos de fogo, tudo por conta de uma briga de trânsito. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Polícia Militar foi acionada e está no local.

A redação integrada de O Liberal apura o caso. Em breve mais informações.