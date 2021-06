Diretor de escola particular é executado com quatro tiros em Marabá

Luciano da Conceição Bispo, de 24 anos, foi assassinado a tiros na noite da última segunda-feira (28), em Marabá. Segundo informações, uma pessoa ainda não identificada teria se passado por gari, para entrar na escola particular de propriedade da família da vítima, onde Luciano estava. Contra ele, foram disparados quatro tiros de arma de fogo. Logo após o crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta, tomando rumo desconhecido.

Luciano ainda foi socorrido por amigos e levado ao Hospital Municipal de Marabá, mas não resistiu e morreu ao dar entrada na unidade de saúde. O Instituto Médico Legal (IML) e o Departamento de Homicídios, da Polícia Civil, foram acionados.

Segundo a polícia, informações colhidas no local com populares e familiares de Luciano, que era diretor da escola particular, dão conta de que ele possuía muitas dívidas de empréstimos com agiotas, inclusive esse desfecho já era esperado por parte da vítima e familiares. As informações são do portal Correio de Carajás.