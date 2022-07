Dia do Amigo: dupla é presa ao tentar vender cordão supostamente roubado em joalheria de Santarém

Dois amigos pintores foram presos nesta quarta-feira (20), ao tentarem comercializar um cordão possivelmente roubado em uma joalheria de Santarém, na região oeste do Pará. Os suspeitos foram identificados como Edicarlos Santos Sousa, de 45 anos, e Wellington Júnior Santos, 27 anos. O que chama atenção é de que a dupla foi presa no mesmo dia em que é comemorado o Dia do Amigo e Dia Internacional da Amizade. As informações são do S.O.S Santarém.

De acordo com a Polícia Militar, o caso foi denunciado pelo próprio dono da loja onde os suspeitos tentaram vender a joia supostamente roubada. Os dois homens foram presos em flagrante.

A polícia chegou a encontrar uma quantidade de maconha com Edicarlos. O cordão foi localizado com Wellington que disse, em sua defesa, ter achado o cordão jogado na rua. Além disso, eles teriam imagens de câmeras de segurança para comprovar a versão contado.

Wellington e Edicarlos foram encaminhados até a 16ª Seccional de Polícia Civil.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a PC e aguarda um retorno.