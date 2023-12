Dez pessoas foram presas em operação de combate às drogas e associação criminosa

A Polícia Civil por meio da Superintendência Regional do Xingu e com apoio da Polícia Militar, deflagrou a Operação Xingu para dar cumprimento a dois mandados de prisão preventiva, um mandado de prisão temporária e a oito mandados de busca e apreensão em decorrência das investigações sobre os crimes de tráfico de drogas e homicídios que aconteceram em Altamira e região neste final de ano.

A operação aconteceu nesta noite desta terça-feira e na manhã desta quarta-feira e culminou na prisão em flagrante de sete pessoas, além de dois homens mortos após iniciarem troca de tiros com os agentes de segurança. Participaram da operação os policiais civis da Seccional Urbana de Altamira e das Delegacias de Anapu, Brasil Novo, Senador José Porfírio, Porto de Moz e Uruará, além da Delegacia de Homicídios de Altamira e os agentes que integram a “Operação Paz”.

Altamira:

Um homem foi preso em flagrante por homicídio qualificado, tráfico de drogas e porte de arma de fogo. Com ele foram apreendidos 1.748 gramas de substância análoga à crack, 1.871 gramas de substância semelhante à maconha, 53 gramas de substância análoga a cocaína, balança de precisão, uma pistola 9mm, um revólver calibre .22, diversas munições de calibres variados, várias chaves e documentos de motocicletas provavelmente frutos de furto ou roubo, além de R$1.226,00 em espécie. Na residência também foi encontrada e apreendida uma motocicleta supostamente utilizada em um homicídio que aconteceu no dia 10 de dezembro.

Em outra residência, dois homens iniciaram a troca de tiros contra os agentes, foram socorridos para a UPA de Altamira, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Uma mulher e duas crianças, que eram mantidas reféns em um dos cômodos, foram resgatadas. Um homem foi atraído para o imóvel através de uma emboscada e também foi resgatado pelos policiais antes que os sujeitos o executassem. Os alvos da prisão tinham cargo de relevância dentro da organização criminosa e já eram investigados pelos policiais por diversos crimes. Na casa foram apreendidos dois revólveres calibres 38 e 32 com munições intactas e deflagradas, uma mochila contendo porções de maconha, crack e uma balança de precisão.

Anapu:

Durante as diligências de cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão, um casal foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Foram apreendidos um revólver calibre .38 com várias munições intactas, R$4.000,00 em espécie, além de certa quantidade de maconha e crack.

Brasil Novo:

Dois homens receberam voz de prisão, sendo um deles preso em flagrante por tentativa de homicídio e por porte irregular de arma de fogo e o outro por ameaçar sua companheira.

Senador José Porfírio:

Um suspeito foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva pelo crime de descumprimento de medidas protetivas contra sua ex-companheira

Porto de Moz:

Um mandado de prisão preventiva foi cumprido contra um homem por agredir sua ex-companheira e por descumprir medidas protetivas.

Uruará:

Um homem recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e receptação. Com ele foram encontrados mais de 350 gramas de diversos tipos de entorpecentes, balança de precisão, pinos e saquinhos plásticos para embalar os entorpecentes, além de equipamentos de preparo de drogas, arma de pressão, munições calibre 38, celulares, dinheiro, cartões de banco, documentos e chaves de veículos em nome de terceiros e anotações da contabilidade da venda dos materiais ilícitos, bem como uma motocicleta com registro de roubo no município de Altamira. O segundo suspeito também recebeu voz de prisão em flagrante por perseguição, posse irregular de arma de fogo e desobediência. Um terceiro investigado foi preso em cumprimento a um mandado de prisão temporária que apura o desaparecimento de um o adolescente.

Todos os presos foram encaminhados às unidades policiais de seus respectivos municípios para os procedimentos de praxe e estão à disposição do Poder Judiciário.

“Em determinadas operações é mais do que necessária a ação integrada da Polícia Civil do Estado do Pará com as demais forças de segurança pública para que nós possamos dar à sociedade uma resposta célere e eficaz, principalmente no combate ao tráfico de drogas que fomenta outras práticas delituosas”, enfatizou o delegado-geral Walter Resende.