Detentos serram grades de cela e fogem pulando o muro da Cadeia Pública em Novo Progresso

Dois homens conseguiram escapar da Cadeia Pública de Novo Progresso, no sudeste do Estado, na manhã desta terça-feira (23). Emanuel de Sousa e Dinei de Brito da Silva, escaparam após serrar a grade do banheiro da cela e pular o muro. As informações são do site Folha do Progresso.

Guarnições das Polícias Civil e Militar fizeram diligências para encontrar pistas que possam resultar na captura dos foragidos. Não foi informado por quais crimes eles respondem e nem quanto tempo estavam reclusos. As circunstâncias da fuga e as buscas ainda estão sendo apuradas.