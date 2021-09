Detento que estava em regime semiaberto é morto durante passeio de moto

Um detento que estava cumprindo pena em regime semiaberto, Wellison Clemer Terêncio dos Santos, de 21 anos, foi morto durante passeio de motocicleta. O crime aconteceu na Rua Belo Horizonte, em Manaus (AM). As informações são do Portal do Holanda.

Segundo informações, a vítima estava com um amigo, passeando de moto. Homens em outro veículo se aproximaram e dispararam tiros contra o alvo. Wellison morreu no local, enquanto o amigo ainda conseguiu escapar.

A Polícia investiga o crime e as possíveis motivações.