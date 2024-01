Desmanche de motos funcionada dentro de igreja em São Domingos do Araguaia

Um desmanche de motos irregulares foi descoberto dentro do prédio de uma igreja evangélica no município de São Domingos do Araguaia. Agentes do Departamento Municipal de Trânsito Urbano (DMTU) localizaram um veículo desmanchado, na manhã desta sexta-feira (26), no espaço localizado na Rua Araguaia, no bairro São Luiz. As informações foram divulgadas pelo Correio de Carajás.

O diretor do DMTU, Henrique Nogueira, acompanhado do agente de trânsito J. Neto, recebeu uma denúncia dos moradores próximos da igreja denunciando o caso e foram até o local.

Os agentes encontraram uma motocicleta de modelo Honda Pop, na cor vermelha, sem peças como pneus, carenagem, baterias, entre outras. O veículo ainda estava com uma placa adulterada, já que após consulta no sistema foi constatado que o veículo nunca havia sido emplacado.

A moto foi removida ao pátio da Delegacia de Polícia Civil, onde permanecerá apreendido. As autoridades tentarão identificar os criminosos e localizar o proprietário de origem.