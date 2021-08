Depois de uma semana desaparecido, jovem de 21 anos é encontrado morto em Rurópolis

Depois de uma semana de buscas, a família de Lucivaldo Costa Nascimento, 21 anos, recebeu a triste notícia que não queria: o jovem foi encontrado morto na tarde deste sábado 14, em Rurópolis. O corpo do rapaz, que desapareceu no dia 7 de agosto, foi achado em uma área de mata perto da rodovia BR-230, a Transamazônica.

Segundo familiares de Lucivaldo, que era morador do município, ele teria saído de casa para ir a uma festa, onde foi visto pela múltima vez, e desde então não houve mais notícias do seu paradeiro. A família procurou a polícia para comunicar o desaparecimento e deu início a uma campanha nas redes sociais em busca de informações. Exatamente uma semana depois, ele foi achado sem vida na comunidade de Divinópolis, região próximo ao rio Tapajós, com o corpo já em avançado estado de decomposição.

Ainda segundo a família, o rapaz tinha perfurações nas costas, mas ainda não se sabe qual arma foi usada no crime. O corpo de Lucivaldo foi levado ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, no Núcleo Avançado de Itaituba (CPCRC), e deverá ser liberado à família no fim da manhã deste domingo, 15.

Nas redes sociais, a mãe de Lucivaldo divulgou um vídeo dizendo que comunicou o caso na Delegacia de Polícia Civil de Rurópolis e que a família clama para que a morte dele seja elucidada. Até o momento, nenhum suspeito de participação no crime foi detido pelas autoridades.