Denúncia sobre localização de suspeitos de homicídio resulta em apreensão de drogas em Anapu

Um homem ainda não identificado foi preso pela Polícia Civil por tráfico de drogas em Anapu, no sudoeste do Pará. A ação ocorreu na segunda-feira (14), quando o suspeito foi flagrado com drogas do tipo cocaína e maconha em um ônibus que seguia com destino a Belém.

A ação foi realizada por meio da Delegacia da PC de Anapu, com o apoio da Polícia Militar. Conforme as informações dos agentes, a PC recebeu informações de que dois suspeitos de envolvimento em um homicídio, ocorrido na cidade de Senador José Porfírio, estariam em um micro-ônibus que faz a linha Altamira - Belém. Além disso, também houve uma denúncia anônima relatando o transporte de material entorpecente no mesmo veículo.

Com base nas informações, a equipe policial se dirigiu ao local onde o veículo estava. Durante a abordagem, foi identificada apenas a presença do homem que transportava as drogas. Na bolsa que estava em sua posse, foi encontrado e apreendido um papelote de material semelhante à cocaína. Já na mala que estava no compartimento inferior do veículo, foram encontrados 14 tabletes de substância que aparentava ser maconha, contendo cerca de 14kg de drogas. O homem foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

A Polícia Civil continua realizando as investigações, a fim de localizar e prender os indivíduos envolvidos na prática de homicídio que ocorreu em Senador José Porfírio.